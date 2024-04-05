АвтоВАЗ напомнил о дне рождения Lada Niva. Легенде исполнилось 47 лет

5 апреля легендарному советско-российскому внедорожнику исполняет 47 лет. В этот день в 1977 году началось серийной производство "Нивы".

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В своём поздравлении АвтоВАЗ напомнил о некоторых преимуществах Lada Niva, которая теперь имеет в своём имени вполне оправданную приставку Legend. Так, например, заявляет автопроизводитель, "Нива" является самым доступным внедорожником. Также отмечается высокая ликвидность модели: она медленнее других теряет в цене после покупки.

"Каждый день в России продается 150 новых внедорожников", - говорится в сообщении АвтоВАЗа.

По итогам первого квартала в России было продано 12 587 автомобилей семейства Lada Niva, сколько из этого количества приходится на классическую "Ниву", не уточняется.

Цена на Lada Niva Legend - 829 900 рублей за базовую версию, миллион рублей стоит машина в комплектации Luxe (подогревы, кондиционер, литые диски 16 дюймов), 1 079 900 рублей - цена Niva Legend в спецверсии Black "24.

Также в продаже есть экстрим-версия внедорожника Niva Bronto с усиленными подвесками и задним мостом, тремя блокировками дифференциалов и шинами для тяжёлых дорожных условий - от 1 303 900 рублей.