В России замечен в продаже Toyota RAV4

Самый популярный кроссовер Toyota у россиян — RAV4 — вновь массово поставляют в Россию и продают в разных регионах страны. Цены, если сравнивать с январем, стали ниже: по крайней мере, минимальный ценник за такой автомобиль на одном из классифайдов сейчас составляет 2 990 000 рублей, выяснили «Автоновости дня».

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Во столько новый RAV4 2023 года выпуска оценил «профессиональный продавец» из Омска. Комплектацию он не уточнил — известно лишь, что это европейская версия модели, оснащенная 2,0-литровым 175-сильным атмосферным двигателем, вариатором и полным приводом.

Китайский вариант кроссовера, оснащенный 2,0-литровым 149-сильным «атмосферником», вариатором и передним приводом, «частник» из Набережных Челнов продает за 3 036 584 рубля. По его словам, в цену уже входят «растаможка», уплаченный утильсбор и доставка автомобиля по России, которая занимает в среднем 1,5-2 месяца.

Еще одна версия, уже со 171-сильным мотором того же объема, за 3 625 000 рублей доступна под заказ во Владивостоке. За эти деньги приедет комплектация Adventure Plus с полным приводом, где, по словам продавца, будут бесключевой доступ, электронная приборная панель, подогрев сидений, адаптивный круиз-контроль, двухзонный климат-контроль, панорамная крыша, камера кругового обзора, ассистент удержания в полосе, пакет Off-road и 18-дюймовые литые диски.