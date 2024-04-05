В России появятся еще четыре новинки бренда Oting

В прошлом году китайская компания Sinomach вывела на российский рынок новый автобренд Oting, первой моделью которого стал рамный внедорожник «Паладин». А в скором времени модельный ряд Oting в России пополнится еще несколькими моделями.

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Как было объявлено в ходе визита 15 крупнейших дилеров бренда Oting в пекинскую штаб-квартиру Sinomach Automobile, в планы марки на ближайший год входит расширение дилерской сети в России и вывод на российский рынок четырех новых моделей, в том числе компактного кроссовера, крупноразмерного внедорожника, автомобиля на стыке сегментов LCV и пикапа. Характеристики и стоимость новинок пока не раскрыты, их объявят ближе к старту продаж.

Сейчас дилерская сеть Oting включает в себя 15 шоурумов в разных городах России. Ожидается, что к 2025 году количество дилерских центров китайской марки в России достигнет 100.

Напомним, Oting «Паладин», первая модель китайской марки в России, предлагается в четырех комплектациях по цене от 3 799 000 до 4 499 000 рублей. Этот рамный внедорожник, построенный на базе Nissan Terra, можно приобрести в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Кирове, Пензе, Самаре, Барнауле и Краснодаре. Как сообщали «Автоновости дня», он оснащается 2,0-литровым турбомотором Mitsubishi 4K31 мощностью 228 л.с. (360 Нм) и автоматической коробкой передач.