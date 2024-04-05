Раскрыто, сколько машин подключили к «ЭРА-ГЛОНАСС» в I квартале

В АО «ГЛОНАСС» обнародовали статистику. Выяснилось, что за первые три месяца текущего года к системе было подключено 422 000 автомобилей — в пять раз больше, чем в I квартале 2023 года, и в два раза больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Согласно официальному релизу АО «ГЛОНАСС», общее число подключенных к госинформсистеме аварийного оповещения транспортных средств достигло 10,6 млн единиц. В I квартале текущего года через систему «ЭРА-ГЛОНАСС» было передано свыше 24,5 тыс. аварийных вызовов автомобилистов, из них 81% в автоматическом режиме. За время работы суммарно спасателям передано 366 тысяч вызовов.

По словам генерального директора АО «ГЛОНАСС» Алексея Райкевича, рост парка подключенных к системе машин повышает защищённость жизней и здоровья всё большего числа водителей и пассажиров. Ежегодно удаётся спасти тысячи жизней.

«Такая эффективность достигается за счёт соблюдения правила „золотого часа“ в медицине катастроф. Помощь, оказанная в течение первых 60 минут после аварии, существенно повышает шансы спасения жизней и сохранения здоровья пострадавших людей», — уточнил Райкевич.

Ранее, напомним, стало известно, что в России появится нацплатформа кибербезопасности для автомобилей. Созданием занимается АО «ГЛОНАСС».