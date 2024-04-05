Tesla вернула звание лидера по продажам электрокаров, обойдя китайский BYD

Первый квартал для компании Tesla выдался не самым удачным, но перебои с производством и ощутимое падений стоимости акций, не помешали ей вернуть корону лидера по объёмам поставок новых электрокаров в мировом масштабе.

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Главным соперником Tesla в плане объёмов является BYD из Китая. В четвёртом квартале 2023 года BYD смогла выйти на первое место, сместив "Теслу".

В первом квартале 2024 года Tesla продала более 386 тысяч электрокаров, отрыв от конкурента существенный - компания BYD реализовала чуть более 300 тысяч электрокаров.

Но есть нюанс: у BYD широкая линейка не только чисто электрических моделей, но и гибридов. Их суммарное количество - 626 263 автомобиля. Другими словами, BYD диверсифицирует потоки, и падение продаж в одном сегменте, в данном случае в BEV, не обязательно означает падение выручки, так как компания могла продать больше гибридов. У Tesla же профиль ограничен только электрокарами, поэтому компании приходится идти на снижение стоимости и разрабатывать другие маркетинговые предложения для стимуляции спроса.

Напомним, что BYD Seal стал финалистом премии "Всемирный автомобиль года" (World Car of the Year, WCOTY), но не смог получить главный приз, уступив Kia EV9.