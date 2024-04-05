Новый Subaru Forester стартует с подросшими ценами

На данный момент кроссовер нового поколения доступен только в Штатах. Там модель предложена с единственным атмосферником 2.5, позже у нее должна появиться гибридная версия.

© Колеса.ру

Кроссовер Subaru Forester новой, шестой по счету генерации пока представлен только в американской версии: премьера состоялась в ноябре прошлого года на автосалоне в Лос-Анджелесе. А теперь в США объявлены цены, «живые» продажи там стартуют до конца весны. Кстати, перед запуском нового Лесника американцы ринулись в салоны за его предшественником. Так, по данным местного подразделения марки, по итогам марта 2024-го спрос на SUV предыдущего поколения вырос в два раза – реализовано 21 045 кроссоверов.

Напомним, в новом поколении Forester сохранил платформу SGP (Subaru Global Platform), но ее доработали. В частности, на 10% увеличена жесткость кузова на кручение, вдобавок были усилены крепления подвески. Кроме того, перенастроили рулевой механизм и улучшили шумоизоляцию. Длина предназначенного для США кроссовера выросла на 15 мм до 4656 мм, колесная база не изменилась – 2670 мм. Прежним остался и дорожный просвет – 221 мм.

Дизайн экстерьера выполнен в довольно традиционном стиле, хотя кое-какие фишки все же есть. Например, сросшаяся с радиаторной решеткой оптика состоит из двух блоков: верхняя часть – это дневные ходовые огни и поворотники, сами фары идут ниже. Задние фонари имеют сложную начинку. У версии Sport (белая машина на фото) – декор бронзового цвета. Главная обновка в салоне – вертикальный планшет мультимедийной системы, но базовому кроссу он не положен.

Американцам новый Subaru Forester доступен с модернизированным оппозитным атмосферником 2.5: он выдает 183 л.с. и 241 Нм вместо 185 л.с. и 239 Нм у предшественника. Двигатель сочетается с клиноцепным вариатором Lineatronic, кроссовер по умолчанию полноприводный. Позже в Штатах должен появиться гибрид, но подробностей об установке все еще нет.

Свежий Subaru Forester предложен в пяти комплектациях: это Base, Premium, упомянутая выше Sport, Limited и Touring. «Внедорожная» версия Wilderness, которая есть у модели предыдущего поколения, новому SUV пока не положена. При этом Subaru объявила, что выпуск прежнего «сурового» кросса продолжится – такой Forester будут продавать параллельно с шестой генерацией.

В списке оборудования «шестого» базового Лесника значатся: 17-дюймовые диски, светодиодные фары, рейлинги на крыше, двухзонный климат-контроль, аналоговые приборы с экранчиком на 4,2 дюйма, два 7-дюймовых дисплея на центральной консоли (нижний отвечает за управление «климатом») и комплекс EyeSight нового поколения. Последний включает улучшенный адаптивный круиз-контроль (электроника сама остановит машину, если водитель не будет реагировать на предупреждения), системы автоторможения и удержания в полосе движения. В версии Premium появляются светодиодные противотуманки, панорамный люк, подогрев передних сидений, мультимедиа с единым экраном диагональю 11,6 дюйма, беспроводная зарядка для смартфона и «внедорожная» система X-Mode.

Новый Subaru Forester Sport – это еще 19-дюймовые колеса, перенастроенная подвеска и расширенные комплексы EyeSight и X-Mode. Версия Limited имеет 18-дюймовые диски, подогрев руля и систему бесконтактного открывания багажника (достаточно провести ногой под бампером). Ну а топовый Forester Touring – это также 19-дюймовые диски, камеры кругового обзора, вентиляция передних сидений, подогрев задних кресел и аудиосистема Harman Kardon.

Цены выросли. В США за Subaru Forester шестого поколения просят 29 695 – 39 995 долларов. И это без учета налогов и доставки. Если включить в прайс доставку, то такой кроссовер обойдется уже в 31 090 – 41 390 долларов. Для сравнения, предыдущий Forester без учета доставки сейчас стоит 27 095 – 37 395 долларов.