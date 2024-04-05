В Россию больше не будут поставлять японское моторное масло

Власти Японии приняли решение о введении запрета на экспорт в Россию дополнительно 164 категорий товаров. Это следует из сообщения Министерства экономики, торговли и промышленности Японии.

Запрет распространится на масла для автомобильных двигателей, литий-ионные и никель-металлогидридные аккумуляторов, трубы для газо- и нефтепроводов, нитроцеллюлозы, плавучие краны и доки, плавучие и погружные буровые и добывающие платформы, яхты, прогулочные и спортивные суда, байдарки, каноэ, пожарные катера.

В перечень товаров попали неорганические химикаты, включая хлороводород и гидроксид алюминия, рений и отходы его обработки, некоторые изделия из недрагоценных металлов, ручные электроинструменты, включая шлифовальные аппараты, машины для обработки дерева, жесткой резины и пластика.

Также мера коснулась некоторых видов оптического и измерительного оборудования, включая микротомы и термостаты.

Ограничения начнут действовать с 17 апреля.

Ранее сообщалось, что с 24 февраля 2024 года вступили в силу новые ограничения на ввоз машин из Южной Кореи в Россию. Речь идет о легковых автомобилях с рабочим объемом двигателя от двух литров и более.