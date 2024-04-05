Появились подробности выпуска эксклюзивных Genesis G80 версии Magma

Корейская компания Genesis выпустит модифицированные модели G80 Magma в количестве 20 штук. Как сообщает Korean Car Blog, по неофициальной информации, автомобиль получит турбированный двигатель мощностью около 500 л.с., автоматическую коробку передач и полный привод.

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Автопроизводитель представил на Нью-Йоркском автосалоне электрический GV60 в новой спецверсии Magma. Там же бренд анонсировал свои планы выпустить улучшенные версии G80, GV80 и X Gran Berlinetta. Судя по всему, именно G80 Magma первым окажется на рынке (хоть и в очень ограниченном количестве) для покупателей с Ближнего Востока.

По информации портала, седан получит перенастроенную подвеску и заново откалиброванный рулевой механизм. Внешне GV80 Magma отличается аэродинамическим обвесом с карбоновыми элементами и ярким оранжевым кузовом.

Вероятно, следующим в продаже окажется электрический GV60 Magma. Предположительно, автомобиль получит два электромотора суммарной мощностью 650 л.с. от Ioniq 5 N.