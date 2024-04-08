Fresco Motors показала электрический кроссовер Fresco XL с «солнечным прицепом»

Норвежский электромобильный стартап Fresco Motors вновь ожил после долгого молчания и показал обновлённый вариант своей дебютной модели — трёхрядного кроссовера Fresco XL.

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Компания Fresco Motors, возглавляемая гендиректором Эспеном Квалвиком, впервые публично заявила о себе в 2019 году: тогда она опубликовала компьютерные рендеры среднеразмерного электрического седана (возможно, лифтбека) по имени Reverie и начала принимать на него предзаказы. Для Fresco Reverie были обещаны большой запас хода на одной зарядке и динамические качества суперкара: разгон до «сотни» за 2 секунды и «максималка» под 300 км/ч.

Через некоторое время после этого чудесного анонса фирменный сайт Fresco Motors перестал работать, странички Fresco Motors в соцсетях перестали обновляться, и о норвежском стартапе все благополучно забыли.

В феврале 2022 года компания Fresco Motors ожила и сообщила, что была в вынужденном анабиозе из-за пандемии COVID-19, но вернулась к работе с новым проектом: на смену Reverie пришла другая дебютная модель — трёхрядный восьмиместный кроссовер Fresco XL с предельно минималистичным однообъёмным дизайном, напоминающим компьютерную мышь Apple. Кроссоверу пообещали полный привод и некую двухъярусную батарею, полной зарядки которой хватит на 1000 км пробега даже в суровом норвежском климате. Ориентировочная цена кроссовера на тот момент составляла около 100 000 евро.

В марте 2022 года Fresco Motors анонсировала строительство собственного гигантского кампуса с совершенно фантастическим дизайном и питанием от энергии солнца и ветра. Предполагается, что сотрудники Fresco Motors буду жить и работать в этом дивном кампусе, в нём будет всё необходимое для абсолютного счастья — прекрасные парки, озёра, супермаркеты, комфортные дома и шикарное обслуживание.

Точное местонахождение кампуса не было названо, сообщалось лишь, что рядом будут океан, железнодорожные пути и аэропорт, то есть кампус не будет отрезан от остального грешного мира.

Увы, после ослепительных анонсов 2022 года компания Fresco Motors вновь ушла в тень и долго ничего не публиковала, и вот на этой неделе, наконец, появился свежий пресс-релиз. В нём норвежская компания сообщает, что у неё всё хорошо, и что она готовится к началу серийного производства Fresco XL: массовый выпуск наладят на контрактной основе за пределами Норвегии на мощностях крупного партнёра, имя которого пока не называется, но будет также мелкосерийная сборка в самой Норвегии. Сроки начала производства тоже пока не названы.

Дизайн кроссовера Fresco XL слегка обновился и стал более детализированным: появились большие вертикальные дворники по бокам лобового стекла, начинающегося прямо от фар, капота у Fresco XL нет в принципе. Передние двери обзавелись традиционными и не самыми аэродинамичными на вид зеркалами. Сквозь стёкла виден салон, но детально он не показан: норвежская компания лишь сообщила, что там тоже будет предельный минимализм и только один приборный экран, а сиденья будут иметь пенонаполнитель с эффектом памяти (такие сиденья, к слову, давно есть у автомобилей Citroen).

Силовая установка у Fresco XL будет четырёхмоторной, её мощность пока не раскрыта. Целевой запас хода в 1000 км на одной зарядке в свежем пресс-релизе подтверждён, а тем, кому и этого покажется мало, адресована занятная опция solar trailer — прицеп с солнечными панелями, которые будут подпитывать батарею на ходу в светлое время суток.

От себя добавим, что сейчас не лучшее время для электромобильных стартапов: на фоне глобального замедления спроса на электромобили и плохого инвестиционного климата такие стартапы сыпятся один за другим, и мы не удивимся, если Fresco Motors опять надолго, если не навсегда, выпадет из новостной повестки.