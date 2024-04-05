Сумма штрафа за катание на самокате в метро выросла в 20 раз

Власти Москвы подняли сумму штрафов за нарушения на территории метро и монорельса. Соответствующий закон опубликован на сайте мэра столицы.

Необходимость в повышении штрафа обусловлена увеличением количества нарушений, указали в мэрии.

Так, наказание за передвижение по территории станции и по подуличным переходам на мотоциклах, велосипедах, самокатах, роликовых коньках сумма составит 2 тысячи рублей, за проезд в поездах, следующих в тупик, — 2 тысячи рублей, за «умышленное создание» помех движению пассажирам, например при раздаче листовок, — 2 тысячи рублей, за использование кнопки остановки эскалатора без «необходимости экстренной остановки» — 5 тысяч рублей.

Эксперт: Электросамокат не развлечение, а ответственность

Раньше сумма штрафа за эти нарушения составляла 100 рублей. Штрафы будут выписываться сотрудниками ГКУ «Организатор перевозок».

Ранее инспекторы ГИБДД привлекли к ответственности пятерых школьников, которые вместе залезли на один электросамокат и прокатились в Новой Москве.