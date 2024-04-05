Марка Solaris запатентовала эмблему для бывших Hyundai и Kia

В базе Федерального института промышленной собственности появилась заявка на регистрацию товарного знака, поданная Общество ООО «АГР» — новым владельцем бывшего завода Hyundai в Санкт-Петербурге. В ней изображена округлая буква S. Именно такая эмблема достанется автомобилям бренда Solaris — переименованным Hyundai и Kia, которые собирают из оставшихся на заводе комплектов.

Новая эмблема отличается от логотипа, который достался автомобилям марки на старте производства. Начальный вариант представлял собой овал с темным фоном и курсивной надписью Solaris.

Теперь же айдентику подправили: как сообщил Auto.ru со ссылкой на пресс-службу производителя, литеру S в форме овала можно будет увидеть на решетках радиатора и рулях.

Такую эмблему AGR рассекретил вчера, когда анонсировал создание собственной дилерской сети: точки продаж получат аналогичную символику, дополненную названием бренда. Любопытно, что похожей эмблемой пользуется польская фирма Solaris Bus & Coach, выпускающая автобусы и трамваи с 2001 года.

На сайте AGR эмблема пока не сменилась, но появились официальные прайс-листы. Бывший Hyundai Solaris (Solaris HS) производитель оценил минимум в 2 010 000 рублей, Creta (HC) — в 2 499 000 рублей, а Kia Rio (KRS) и Rio X (KRX) — в 2 038 000 и 2 064 000 рублей соответсвенно.