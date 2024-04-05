Kia отзовет в США 215 автомобилей Forte из-за возможной потери управления

В Kia Forte 2023 года выпуска обнаружили серьезную проблему безопасности, затрагивающую рычаги передней подвески. Из-за ошибки поставщика, автопроизводитель советует 215 владельцам таких седанов временно избегать поездок до устранения дефекта. Как пишет Тарантас Ньюс, эта мера предосторожности связана с риском преждевременного износа компонента подвески, повышающего вероятность аварии.

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Эти автомобили, выпущенная с 12 апреля по 8 мая 2023 года, имеют передние правые нижние рычаги с потенциально неправильно сваренными соединениями. Это угрожает прочности соединения, что может привести к неожиданному изменению угла наклона авто, влияя на управляемость и увеличивая риск ДТП.

На текущий момент, Kia зафиксировала один инцидент, произошедший 29 января 2024 года, без последствий для здоровья. Автопроизводитель предлагает владельцам затронутых Forte бесплатно заменить дефектные детали на исправные в автосалонах Kia, обеспечивая безопасность и доверие клиентов.