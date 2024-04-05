Chery запустила работу своего первый завода во Вьетнаме

Chery начала работу своего первый во Вьетнаме завода
Вьетнам становится площадкой для нового стратегического шага китайского автопроизводителя Chery, который в сотрудничестве с местной компанией Geleximco анонсировал строительство завода по производству электромобилей. Объявленный проект, оцениваемый в 800 миллионов долларов, выделяется как первая инициатива Chery по размещению производственного предприятия во Вьетнаме, подчеркивая стремление компании укрепить свое присутствие на рынке экологически чистого транспорта, пишет SPEEDME.RU.
По информации, представленной Министерством торговли Вьетнама, новый завод будет размещен в прибрежной провинции Тайбинь. Ожидается, что завод, планируемый к запуску в 2026 году, обеспечит производство 200 000 автомобилей ежегодно, фокусируясь на электромоделях Omoda и Jaecoo, разработанных Chery.
В преддверии старта производства на новом заводе, Chery планирует импортировать во Вьетнам две модели электромобилей, которые станут доступны на рынке к концу текущего года, демонстрируя стремление китайского бренда к расширению своего портфолио электромобилей и укреплению позиций на глобальном рынке. Это событие отражает амбиции Вьетнама в привлечении инвестиций в сферу высоких технологий и производство экологически чистых автомобилей, подчеркивая стратегическое значение страны в планах международной экспансии крупных автомобильных компаний.
В дополнение к этой новости, поступила информация о замедлении планов другого китайского автопроизводителя BYD по строительству завода электромобилей во Вьетнаме, что подчеркивает изменчивость рынка и стратегий компаний в секторе электромобилей.