Chery запустила работу своего первый завода во Вьетнаме

Вьетнам становится площадкой для нового стратегического шага китайского автопроизводителя Chery, который в сотрудничестве с местной компанией Geleximco анонсировал строительство завода по производству электромобилей. Объявленный проект, оцениваемый в 800 миллионов долларов, выделяется как первая инициатива Chery по размещению производственного предприятия во Вьетнаме, подчеркивая стремление компании укрепить свое присутствие на рынке экологически чистого транспорта, пишет SPEEDME.RU.

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По информации, представленной Министерством торговли Вьетнама, новый завод будет размещен в прибрежной провинции Тайбинь. Ожидается, что завод, планируемый к запуску в 2026 году, обеспечит производство 200 000 автомобилей ежегодно, фокусируясь на электромоделях Omoda и Jaecoo, разработанных Chery.

В преддверии старта производства на новом заводе, Chery планирует импортировать во Вьетнам две модели электромобилей, которые станут доступны на рынке к концу текущего года, демонстрируя стремление китайского бренда к расширению своего портфолио электромобилей и укреплению позиций на глобальном рынке. Это событие отражает амбиции Вьетнама в привлечении инвестиций в сферу высоких технологий и производство экологически чистых автомобилей, подчеркивая стратегическое значение страны в планах международной экспансии крупных автомобильных компаний.

В дополнение к этой новости, поступила информация о замедлении планов другого китайского автопроизводителя BYD по строительству завода электромобилей во Вьетнаме, что подчеркивает изменчивость рынка и стратегий компаний в секторе электромобилей.