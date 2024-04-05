Компания Theon Design создала рестомод на базе Porsche 911

Theon Design, известная своими выдающимися рестомодами Porsche, представила свое последнее творение – GBR003. Как пишет Центральная Служба Новостей, этот автомобиль сочетает в себе изысканный карбоновый экстерьер с впечатляющей производительностью: под его капотом находится воздушно-охлаждаемый шестицилиндровый двигатель объемом 4,0 литра, выдающий 403 л.с. и 434 Нм крутящего момента, что позволяет авто весом в 1228 кг иметь соотношение мощности к весу, сопоставимое с 911 GT3 поколения 991.

© theondesign.com

GBR003 не только впечатляет мощностью, но и своей способностью изменять характер звука выхлопа – от сдержанного шума при повседневной езде до полного "пения" двигателя при энергичной езде благодаря специальным клапанам в выхлопной системе. Такое дуализм обеспечивает непревзойденное удовольствие от вождения.

Современные технологии Формулы-1 применялись для создания карбоновой опорной системы, включая два бака из карбонового волокна и номексового сотового сэндвича, гарантирующие идеальную развесовку. Для идеального контроля над автомобилем, GBR003 оснащен системой демпфирования TracTive Active Controlled Electronics, обеспечивающей отточенное и предсказуемое управление.

Внешний вид автомобиля завораживает: карбоновая обшивка окрашена в пастельно-голубой цвет с контрастной ливреей Porsche, а двери оставлены без карбона ради защиты от боковых ударов. Каждая деталь тщательно продумана, включая тормозные суппорты, подобранные по цвету к кузову, и 18-дюймовые колеса Fuchs.

Интерьер GBR003 – это сочетание роскоши и гоночного азарта с элементами из карбонового волокна и кожи, в том числе сиденья, обитые полуанилиновой кожей и оригинальной тканью Porsche. Крыша Targa, обшитая материалом mohair, может быть убрана при ясной погоде, дополняя общий образ автомобиля. Воплощая в себе лучшие инженерные и технологические наработки, GBR003 от Theon Design стоит начиная от 415 000 фунтов стерлингов, предлагая уникальный опыт владения для истинных ценителей автомобильного искусства.