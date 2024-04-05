Hyundai огласила прайс-лист и комплектации нового Tucson 2024 года

Hyundai анонсирует начало продаж модернизированного кроссовера Tucson 2024 года на территории Великобритании, предложив потребителям выбор из пяти вариантов комплектации, включая бензиновые и гибридные модификации. Цена на базовую модель Advance стартует от 32 000 фунтов стерлингов, что на 5 000 фунтов превышает ценник главного конкурента в лице Nissan Qashqai.

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В данной конфигурации Tucson оснащен 17-дюймовыми легкосплавными колесами, светодиодной оптикой, парковочными датчиками, тонировкой задних окон и системой бесключевого доступа. В интерьере представлены тканевые сиденья, кожаное рулевое колесо, адаптивная подсветка интерьера, USB-C разъемы и прочие опции, пишет SPEEDME.RU.

За сумму в 34 500 фунтов можно приобрести комплектацию Premium, включающую усовершенствованные пороги, 18-дюймовые колеса, подогрев сидений, комбинированную обивку салона, подогреваемое рулевое колесо, автоматический привод задней двери, защитные шторки для задних окон, аудиосистему Krell и возможность беспроводной зарядки.

Спортивный вариант Tucson N Line за 34 500 фунтов отличается эксклюзивными 19-дюймовыми колесами и уникальными дизайнерскими элементами. Версия N Line S, оцененная в 37 000 фунтов, дополняется матричными светодиодными фарами, панорамной крышей и дополнительными удобствами.

Топовая комплектация Ultimate, также начинающаяся с отметки в 37 000 фунтов, расширяет оснащение Premium, добавляя продвинутые функции безопасности. В линейку двигателей входит 1,6-литровый турбированный бензиновый агрегат и различные гибридные системы. Прием заказов на обновленный Tucson в Великобритании стартует с 3 апреля 2024 года.