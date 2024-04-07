Стало известно, какие автомобили ввозят в Россию больше всего

На авторынке России в настоящее время преобладающее большинство ввозимых автомобилей отдано китайским маркам.

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Так, по итогам прошлого месяца, было ввезено в Россию 87 400 легковых автомобилей. Данный показатель называется рекордным с 2022 года. Практически все новые автомобили ввозятся из Китая или Киргизии, транспортные средства с пробегом импортируются из Японии и Белоруссии.

Больше всего в марте было поставлено кроссоверов Geely Monjaro, их количество равно 6 367 транспортных средств. На втором месте, по числу ввезенных автомобилей, еще один представитель марки Chery, кроссовер Tiggo 7 Pro Max - 5 202 автомобиля. Третье место у Chery Tiggo 4 Pro - 5001 кроссовер. Четвертое и пятое место у Omoda C5 и Haval Jolion с числом в 2 894 и 2 724 автомобиля соответственно. Несмотря на то, что сборка Haval Jolion налажена в России, автомобили активно ввозятся из других стран.

На вторичном рынке преобладающее большинство по ввезенному количеству автомобилей занимает модель Honda Freed с 1 440 транспортных средств. На втором месте Toyota Corolla и 1 145 машин, третье у Honda Fit – 1 073 автомобиля. Четвертое место у немецкой марки BMW X5 с 1 000 единиц автомобилей, замыкает ТОП-5 Honda Stepwgn – 995 автомобилей с пробегом.

Всего в первом квартале на российский рынок было поставлено 212 400 новых легковых автомобилей. Данный показатель, в сравнение с показателями 2023 года, увеличился в 2,5 раза. Автомобилей с пробегом было поставлено в период с января по март в количестве 83 300 единиц.

В марте 2024 года всего было реализовано 146 500 новых автомобилей. Лидерами продаж стали Haval Jolion, далее расположилась Lada Niva Travel, третье место у Geely Monjaro, четвертое у Chery Tiggo 7 Pro Max, пятое - Niva Legend.

Эксперты оценивают такую динамику восстановлением автомобильного рынка. При этом они отмечают, что восполнить образовавшуюся нишу смогли китайские модели.