В Казани разработали новый отечественный двигатель с комплектующими от Lada

На выставке «Мотовесна--2024» в Москве представлен новый бензиновый двигатель. Об этом сообщает Telegram-канал «Автопоток».

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«Мотор Gimura 1000s сделали энтузиасты из Казани во главе с Рустемом Зариповым. Это разработчик мотора, он же и инвестор. Gimura 1000s обладает выдающимся уровнем форсировки: с литра рабочего объема снимается 105 л.с. и 106 Нм момента, а турбированная версия вообще выдает 215 сил», — говорится в сообщении.

Отмечается, что двигатель сделан из алюминия. Форсунки и дроссельная заслонка у мотора от моделей «АвтоВАЗа». Масса силового агрегата составляет 60 кг.

Такой двигатель может устанавливаться на легкую технику, например, квадроциклы. Теоретически, он подойдет и для автомобилей. Выпуск моторов начнется в 2025 году в Казани.

До этого стало известно, что эксплуатация электрического кроссовера Evolute i-Sky в Москве потребует от владельца 2,9 млн рублей за 5 лет, на содержание седана Evolute i-Pro за тот же период потребуется 1,8 млн рублей, кроссовера i-Joy — 2,1 млн рублей.