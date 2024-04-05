Началась масштабная реконструкция трассы М-3 "Украина"

На трассе М-3 "Украина" стартовала масштабная реконструкция. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

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По его словам, на участке с 65-го по 86-й км уже стартовали подготовительные работы. Строители переустраивают линии связи, водопроводы, электросети, а также ведут земляные работы и готовят площадку под строительный городок.

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Для реконструкции участка дорожники перебазировали модульный асфальтобетонный завод, который ранее был задействован при строительстве трассы М-12 "Восток".

"На сегодня уже забита пробная свая для строительства моста через реку Истью", - сообщил глава госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко.

Всего планируется реконструировать участок с 65-го по 124-й км, от поселка Киевского до Малоярославца. Будет расширена дорога и построено 13 транспортных развязок, которые исключат пересечение с другими дорогами в одном уровне и обеспечат связанность территорий.