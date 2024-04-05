Стало известно, сколько новых автомобилей продадут в России за полгода

За первую половину 2024 года в России продадут 700 тысяч автомобилей. Такой прогноз дал банк «Открытие», входящий в ВТБ. Однако есть условие, при котором авторынок может достичь такого показателя за шесть месяцев — если сохранятся нынешние темпы продаж и не будет «новых потрясений для бизнеса», говорится в исследовании. За первые три месяца этого года дилеры уже реализовали 332,9 тысячи машин, что на 86 процентов больше, чем за аналогичный период 2023 года.

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В марте было продано 149 тысяч новых автомобилей. Если за апрель россияне купят столько же машин, то уже в мае авторынок может преодолеть отметку в 500 тысяч штук, а в июле достичь показателя 700 тысяч автомобилей.

Согласно планам марок, которые официально присутствуют на российском рынке, суммарно они рассчитывают реализовать в стране примерно два миллиона машин по итогам 2024 года. Но более реальный прогноз — 1,4-1,5 миллиона автомобилей, а Минпромторг и вовсе считает, что будет продано 1,3 миллиона штук.

«Получается, что уже во второй половине года в нашем авторетейле будет порядка 0,5-0,6 миллиона лишних машин, — констатируют эксперты. — Эта товарно-денежная масса будет неизбежно давить на дилеров, и они, скорее всего, продолжат продавать автомобили с меньшей прибылью, а где-то и вовсе сворачивать бизнес». Для покупателей же это означает наличие весомых скидок.

Эксперты и участники рынка также полагают, что в ближайшие месяцы прекратится рост объемов продаж премиальных европейских и японских марок.