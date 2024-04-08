Рестайлинговый кроссовер Kia Sportage снова попался шпионам

Модель получит клыкастую головную оптику и новые задние фонари. Марка уже подтвердила, что модернизированный кроссовер представят в этом году.

© Колеса.ру

Первые кадры с обновленным паркетником Kia Sportage выложили в Сеть в марте. И вот свежая порция: такой кросс застукали на парковке в Корее, видео опубликовано на YouTube-канале Woopa TV. От камуфляжа машина еще не избавилась, однако кое-какие детали разглядеть все же можно. Напомним, Kia Sportage актуального пятого поколения дебютировал в 2021-м, сейчас паркетник возглавляет личный рейтинг глобальных продаж марки.

Следом за остальными моделями марки Sportage перейдет на клыкастую головную оптику: у него будут вертикальные блоки фар. Выстроенные столбиками противотуманки оставят, причем столбики эти также сделают вертикальными. А вот диодных «бумерангов» ходовых огней паркетник лишится. Новая радиаторная решетка – с горизонтальными «штрихами» вместо сетки. Другими еще станут бамперы и задние фонари.

В салон шпионы не заглянули. Скорее всего, кроссовер сохранит табло, то есть объединенные виртуальную приборку и экран мультимедийной системы. При этом корпус может оказаться новым. Ну и еще наверняка освежат материалы отделки.

О технике информации пока нет. В линейку дореформенного Kia Sportage в зависимости от рынка входят бензиновые атмосферники 2.0 MPI и 2.5 GDI, турбомоторы 1.5 T-GDI, 1.6 T-GDI и 2.0 T-GDI; кроссовер также доступен с дизелями 1.6 CRDi и 2.0 CRDi. Кроме того, модель бывает в виде «мягкого» или полноценного гибрида (есть версии PHEV и HEV – с возможностью зарядки от электросети и без нее).

Рестайлинговый Kia Sportage запустят в продажу до конца текущего года – об этом сама компания заявила в одном из недавних отчетов. Между тем ранее дизайнер Kolesa.ru представил свое видение того, каким может получиться обновленный кроссовер.