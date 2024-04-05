Вильфанд рассказал, когда можно менять автомобильную резину

Жители Москвы и области могут уже приступить к смене зимней резины на летнюю. Об этом в пятницу, 5 апреля, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— Фантастическое тепло привело к тому, что снег на всех открытых участках сошел, поэтому уже, конечно, можно менять резину, — пояснил синоптик.

По словам Романа Вильфанда, понижения температур в столичном регионе и Подмосковье еще ожидаются, однако они не будут долгосрочными, передает ТАСС.

В свою очередь синоптик Александр Шувалов сообщил, что москвичам и жителям Центральной России не следует спешить с заменой зимней резины автомобиля на летнюю до конца апреля.

1 апреля заместитель мэра столицы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов сообщил, что автомобилистам уже можно «переобувать» свои автомобили в летнюю резину.

После зимы автолюбителям необходимо подготовить свой автомобиль к эксплуатации в теплое время года. Об этом рассказал автоэксперт, вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр.