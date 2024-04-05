Названы причины снижения цен на китайские автомобили в России

Снижение цен на автомобили китайских брендов нельзя назвать устойчивым трендом, отметила в эфире НСН Татьяна Арабаджи.

Снижение цен на новые китайские автомобили в РФ объясняется тем, что на рынке распродаются остатки авто с прошлого года по скидкам, рассказала директор агентства Russian Automotive Market Research Татьяна Арабаджи в разговоре с НСН.

Ранее сообщалось, что в марте на российском рынке было зафиксировано снижение цен на новые автомобили. ТАСС со ссылкой на исследование «Авто.ру Оценка» отметил, что в марте цена на новые машины по сравнению с февралем уменьшилась на 2,4% – до 3,5 млн рублей. При этом в основном снижение стоимости наблюдается у автомобилей китайских брендов: FAW Bestune T77 стал дешевле на 5,2% и теперь стоит 2,6 млн рублей, Changan Lamore подешевел на 3%, до 2,8 млн рублей, Chery Tiggo 7 Pro – также на 3%, до 2,6 млн рублей. Арабаджи объяснила снижение цен на авто китайских брендов.

«На ряд автомобилей цены снизились, на ряд, наоборот, поднялись. Автомобиль сам себе скидку не сделает… Скопились остатки автомобилей к концу года, поэтому делались скидки для того, чтобы автомобили распродавались. Сейчас пойдут новые автомобили 2024 года, соответственно цены на них, скорее всего, повысятся. Плюс цены будут зависеть еще от курса рубля к юаню, в частности. Снижение цены нельзя назвать устойчивым трендом. Ранее так и было: где-то в начале года всегда были скидки на автомобили, выпущенные в прошлом году. Как только эти партии заканчивались, приходили автомобили текущего года выпуска, они всегда были дороже», – сказала Арабаджи.

Она также отметила, что россияне сегодня покупают в основном китайские или отечественные авто.

«В России в основном остались китайские и российские автомобили. Эпизодический завоз по параллельному импорту автомобилей других брендов очень мал и, в основном, это достаточно дорогие автомобили. Если вы хотите купить новый автомобиль, то у вас на сегодня либо российский, либо китайский, других вариантов нет. На что есть скидка, то и берется в первую очередь. Если у определенного бренда заканчивается распродажа, то люди идут искать скидку у другого бренда», – резюмировала собеседница НСН.

Ранее сообщалось, что повышение утилизационного сбора на автомобили может привести к уходу с российского рынка ряда китайских брендов. При этом увеличение сбора также может привести к росту себестоимости производимых в России автомобилей, передает «Радиоточка НСН».