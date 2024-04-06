Илон Маск анонсировал выход роботакси Tesla

Компания Tesla планирует представить свое роботакси 8 августа. Об этом заявил генеральный директор Илон Маск, передает Bloomberg.

О проекте предприниматель говорил несколько лет. После заявления Маска акции Tesla выросли более чем на 3 процента.

Ранее сообщалось, что продажи автомобилей Tesla рухнули впервые с 2020 года. В отчете компании говорится, что за первый квартал 2023 года было продано 386 810 электрокаров.

4 апреля стало известно, что Tesla решила построить завод по производству электромобилей в Индии и начала поиск подходящей площадки.