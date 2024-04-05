Угонщики в России начали красть китайские авто

В России растёт количество угнанных китайских автомобилей. Об этом в беседе с Газетой.Ru заявил руководитель «Лаборатории авторской защиты от угона» Андрей Кондрашов.

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По его словам, машины марок Chery, Geely и Haval очень часто используются в такси и каршеринге, поэтому злоумышленники стали угонять их для разбора на запчасти.

«Такси и каршеринг ремонтируют свои машины преимущественно бывшими в употреблении запчастями, снижая издержки... У угонщиков популярны Chery Tiggo 7, 8 и 9, а также Haval F7x», — пояснил Кондрашов.

Он также добавил, что недавно вышедшие на рынок РФ китайские автомобили, например, Geely Monjaro, пока «популярности» у преступников не набрали.

Ранее в страховой компании «Согласие» заявили, что за последние несколько лет ни один их клиент, владеющий китайским автомобилем, не стал жертвой угонщиков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».