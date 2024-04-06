Паводки в Казахстане: затоплено уже больше половины республики

Власти Казахстана из-за паводков объявили режим чрезвычайной ситуации в девяти областях страны. Затоплено уже больше половины территории республики, сообщает корреспондент «МИР 24» Ерик Мулдабаев.

Дом родного брата Жоныса Дарибаева затопило одним из первых. Он расположен в тридцати метрах от берега реки Кобда. В день наводнения спасателям пришлось эвакуировать жителей всей улицы.

«Вода пришла быстро. Скот успели спасти, а вот дом сильно пострадал. Брата с ребенком инвалидом забрали спасатели, увезли в эвакопункт. Он до сих пор там. Не может оставить ребенка. Мне приходится сейчас откачивать воду», – рассказал житель села Кобда Жоныс Дарибаев.

Пострадавших от половодья разместили в сельской спортивной школе. В эти дни сюда привозят гуманитарную помощь со всех регионов республики.

«Приехали сюда большой командой. У себя в регионе собрали предметы первой необходимости. Мы не могли остаться в стороне», – отметил житель Туркестанской области Канат Мырзахметов.

Большая вода добралась и до самого крупного города региона Актобе. Затопило десятки домов микрарайона Заречный. Там спасатели эвакуировали около сотни горожан. Больше половины дети. С ними в эти дни работают психологи и логопеды.

«Ребята видят, в каком состоянии сейчас их родители, и начинают переживать. Нам сейчас важно не оставлять их одних, стараться больше общаться, находить им занятия», – отметила психолог Гульжайна Диханбаева.

Сайру Адаеву с четырьмя малышами приютили в одной из городских школ. Ее дом затопило по крышу.

«Все имущество под водой. Успели только документы собрать. Остались без дома, считай», – сказала жительница Актобе Сайра Адаева.

В зоне бедствия оказался и север республики. В нескольких районах Костанайской области ввели режим ЧС. Топит и окраины города Костанай. Люди сами пытаются справиться с последствиями стихийного бедствия.

По самый фундамент затопило дом Елены Тришиной. На помощь 90-летней бабушке пришли соседи.

В зоне бедствия оказалась и Светлана Генга. Потоп застал их вместе с супругом под утро. «Утром встала, у меня весь дом в воде. Вода на уровне, получается, сантиметров, наверное, 30», – рассказала жительница Костаная Светлана Генга.

Затопило город Уральск и шесть районов Западно-Казахстанской области. От паводка пострадали больше пятисот жилых домов, сотни дачных участков. Одна из причин рост уровня воды в главной реке региона – Жайык. Всего в регионе свои дома оставили более семи тысяч человек. Президент страны лично приехал к пострадавшим.

«Я специально приехал, чтобы ознакомиться с ситуацией на месте. Это беспрецедентное стихийное бедствие, поэтому мы должны сплотиться и общими силами противостоять ему. Государство, правительство протянут руку помощи, будет оказана материальная и финансовая помощь. Не беспокойтесь об этом, все наладится», – подчеркнул президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев.

Во время сильнейших наводнений спасатели эвакуировали не только людей. В Шалкарском районе Актюбинской области верблюдов переправляли в надувных лодках. В шести регионах затопило более 1000 домов. Отрезанными от земли остаются порядка 60 населенных пункта.