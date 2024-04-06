в Минздраве предложили изменить список содержимого автомобильной аптечки

Минздрав России предложил с 1 сентября внести изменения в состав автомобильной аптечки. В ведомстве считают, что это позволит повысить эффективность оказания первой помощи при ДТП и снизить смертность на дорогах.

Согласно предложению Минздрава, в аптечку водителя предлагается добавить загубник для сердечно-легочной реанимации, нелатексные эластичные многоразовые и одноразовые бинты (при этом марлевые стерильные станут необязательными), а также многоразовое спасательное изотермическое одеяло размером не менее 160 на 210 сантиметров. Необходимо будет возить с собой ножницы двух видов (для перевязочного материала и хирургические общего назначения), маркер черного или синего цвета или карандаш.

Соответствующий проект приказа ведомства опубликован официальном портале проектов нормативно-правовых актов.

Ранее Минздрав России зарегистрировал российский антибактериальный препарат для лечения осложненных инфекций.