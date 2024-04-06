"Запорожец" в идеале оценили в половину стоимости Lada Granta

Как выяснила "Российская газета", в Челябинской области выставили на продажу ЗАЗ-968 в идеальном для своих лет состоянии. За "капсулу времени" продавец планирует выручить 300 000 рублей.

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"Запорожец" выпущен в 1972 году и успел за свою долгую жизнь накатать 13 980 километров. Продавец уверяет, что машина заводится с полоборота, вся электрика работает, на кузове нет ни одного очага коррозии, все детали родные.

"На учёт встанет без проблем", - резюмирует владелец на сайте "Авито", отмечая, что единственным недостатком является состояние рулевого колеса, который потрескался от времени.

Автомобиль оснащён бензиновым двигателем 1,2 литра мощностью 42 л.с. и механической коробкой передач.

Ранее "РГ" рассказывала о "Запорожце" стоимостью 2 000 000 рублей.