Mercedes-AMG выпустил очень дорогую спецверсию CLA 45 S

Компактное «четырёдверное купе» Mercedes-Benz CLA пережило в начале 2023 года небольшое обновление, которое затронуло все модификации модели, включая «заряженные» версии от суббренда Mercedes-AMG. Спустя год для рынка США немецкий автопроизводитель сделал очень лимитированное и весьма дорогое исполнение Mercedes-AMG CLA 45 S, получившее амбициозное название Edition 1. Это будет самый редкий и самый дорогой вариант модели на рынке Северной Америки.

© Mercedes-Benz

Автомобиль окрашен в матовый серый цвет Manufaktur Mountain Grey Magno, который дополнен графикой чёрного цвета — паттерн из логотипов AMG формирует рисунок клетчатого флага. Экстерьер дополнен оранжевыми акцентами, а пакеты декора AMG Night Package Plus и AMG Aerodynamics Package входят в стандартное оснащение.

Россияне пересаживаются с немецкого "премиума" на китайский

Машина получила 19-дюймовые кованые диски AMG чёрного матового цвета и красные тормозные суппорты AMG Performance. В салоне появились сиденья AMG Performance с чёрной обивкой из микрофибры и оранжевой прострочкой. Логотипы CLA 45 S оранжевого цвета украшают подголовники, а передняя панель получила оранжевую контрастную строчку.

© Mercedes-Benz

© Mercedes-Benz

© Mercedes-Benz

Также в интерьере Edition 1 можно найти накладки на пороги AMG с красной подсветкой и красную подсветку. Рулевое колесо AMG Performance отделано кожей и микрофиброй, а чёрные декоративные панели сделаны из алюминия. Технических изменений спецверсия не подразумевает — Edition 1 имеет 421-сильный 2,0-литровый бензиновый турбомотор в связке с 8-ступенчатой роботизированной коробкой передач и полным приводом 4Matic+. Тираж автомобиля составит 25 экземпляров стоимостью от 81 195 долларов.