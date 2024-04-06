Rezvani готовит таинственный суперкар в стиле ретро

Rezvani Американская фирма Rezvani Motors, известная прежде всего безумными внедорожниками Tank на базе Jeep Wrangler, в начале 2024 года представила экстравагантный 1000-сильный суперкар Beast на базе Chevrolet Corvette. Но этого компании показалось мало — уже весной состоится премьера очередной модели Rezvani, которая явит миру новый взгляд бренда на современные спорткары в стилистике ретро. Новинку анонсировали слоганом «Что если прошлое сольётся с настоящим?».

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Как заявляет автопроизводитель, перспективная модель откроет новый суббренд Rezvani Retro. Под этим названием будут выпускаться современные технологичные спорткары, дизайн которых станет творческим переосмыслением культовых классических автомобилей из мировой истории.

«Сочетая современную платформу и технологии с ностальгическими элементами дизайна, вдохновлёнными классическими экземплярами, Rezvani Retro нацелено передать суть ушедшей эпохи в форме современного автомобиля», — описывает суть нового суббренда компания.

Собственно, первенцем Rezvani Retro скоро станет модель RR1 — премьера автомобиля состоится уже 16 апреля. Новый суперкар будет выпущен ограниченным тиражом. Это пока всё, что известно о новинке — никакой другой информации о машине пока нет.