Обновленная версия Aurus Senat будет презентована на инаугурации президента РФ. Об этом рассказал журналистам вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Конечно", - сказал он, отвечая на вопрос о том, будет ли на церемонии представлен обновленный автомобиль.

Ранее Мантуров сообщал, что запустить производство обновленной версии Aurus Senat планируется в мае 2024 года.

Под брендом Aurus может появиться широкий перечень товаров

Aurus - это линейка представительских автомобилей, которая создается с 2013 года по заказу Минпромторга РФ. Проект предполагает развитие линейки как для замены парка служебных машин госслужащих, так и для коммерческих продаж.