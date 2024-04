Внедорожник Jeep Wrangler бросил вызов безумному внедорожному багги. Американская команда Hoonigan, которая помимо подготовки автомобилей к гонкам ведёт и собственный блог, представила новый эпизод своего проекта This vs. That. В новой гонке по прямой блогеры продолжили тему заездов по бездорожью с участием сверхмодернизированных вездеходов из совершенно разных эпох. В очередной дуэли на сей раз встретились доработанный внедорожник Jeep Wrangler наших дней и чистокровный багги Vintage Sandrail из прошлого века.

Вместо чистой мощности организаторы заезда в подобных дуэлях приводят соотношение мощности к массе. У Sandrail образца 1995 года этот показатель составляет 0,472 благодаря компрессорному 2,3-литровому компрессорному двигателю в сочетании с 4-ступенчатой механической коробкой передач, задним приводом и полностью независимой подвеской.

В арсенале Wrangler от 2017 года — 6,2-литровый компрессорный V8 в связке с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач, полным приводом и независимой подвеской. Соотношение мощности к массе составляет 0,0962, что делает внедорожник Jeep фаворитом гонки.