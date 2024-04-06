NASA показало проекты автомобилей для Луны

NASA показало проекты будущих автомобилей для эксплуатации на Луне. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA представило финалистов Lunar Terrain Vehicle, в рамках которого участники тендера разрабатывали концепцию автомобиля для программы NASA Artemis. США собирается вернуть человека на Луну, а для этого астронавтам потребуются транспортные средства для перемещения людей и грузов по поверхности спутника Земли, а также перевозки необходимого оборудования. LTV в отсутствие людей на Луне будет работать в автономном режиме, выполняя исследования.

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В финал вышли проекты компаний Intuitive Machines (проект Moon Racer), Venturi Astrolab (Flex) и Lunar Outpost (проект Lunar Dawn LTV), которые разработали различные варианты лунного вездехода. В работе над последним проектом работает концерн General Motors, адаптирующий фирменную платформу Ultium под лунные условия, а также шинная компания Goodyear и аэрокосмический концерн Lockheed Martin.

Из основных требований к луномобилю заявлены двухместная кабина, грузоподъёмность не менее полутонны, мощная светотехника, система автопилота и возможность работать в условиях экстремальной температуры на Южном полюсе Луны.

© NASA

© NASA

© NASA

Общая максимальная потенциальная стоимость контракта на оказание услуг Lunar Terrain Vehicle Services оценивается в 4,6 миллиарда долларов. Финалисты конкурса сейчас должны подготовить технико-экономического обоснование своего проекта, а затем провести испытания. Отправка лунохода в рамках NASA Artemis ожидается в 2029 году, а эксплуатировать Lunar Terrain Vehicle американские космонавты собираются минимум до 2039 года.