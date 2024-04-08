Suzuki Jimny показали в кузове пикап

Сейчас вседорожник продаётся в вариантах с тремя или пятью дверьми. Но художник Теофилус Чин изобразил на рендере Jimny в виде пикапа. Идея заключается в том, чтобы перенести суровую и громоздкую эстетику Jeep Gladiator в более компактный и бюджетный сегмент. С момента дебюта четвертого поколения Suzuki Jimny в 2018 году маленький внедорожник вдохновил несколько производителей создать пикапы на его основе, но ни одна из версий не была выпущена Suzuki.

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За основу был взят пятидверный вариант Jimny, но колёсная база была удлинена. Задний свес получился значительно длиннее, чем у оригинального автомобиля. Однако это полностью уничтожает идею компактного внедорожника. Потому что длина пятидверного Jimny составляет 3 985 мм, что делает его короче многих небольших хэтчбеков.

Дизайн задней части кузова позаимствован у более крупного Jeep Gladiator, о чём свидетельствуют ярко выраженные задние фонари и задний бампер. Надпись Suzuki на задней двери расположена таким же образом, как и у автомобиля, которым вдохновлялся автор. Остальная часть кузова осталась практически без изменений, кроме небольших изменений в задних дверях, которые не мешают большим колёсным аркам и расширенным крыльям.

© Theophilus Chin

Если бы японский производитель собирался выпустить пикап Jimny с двойной кабиной, то ему понадобился бы более мощный силовой агрегат. Доступный в настоящее время 1,5-литровый бензиновый двигатель развивает мощность 103 л.с. и 134 Нм крутящего момента. Однако этого может не хватить для перевозки тяжёлых грузов. Следующий Suzuki Jimny должен появиться в этом году, что совпадет с распространением гибридных и электрических силовых агрегатов, по крайней мере, в Европе. Будет ли следующий Jimny более мощным или получит ли новый кузов или иной силовой агрегат, пока неизвестно.