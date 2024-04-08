Suzuki Jimny показали в кузове пикап
Сейчас вседорожник продаётся в вариантах с тремя или пятью дверьми. Но художник Теофилус Чин изобразил на рендере Jimny в виде пикапа. Идея заключается в том, чтобы перенести суровую и громоздкую эстетику Jeep Gladiator в более компактный и бюджетный сегмент. С момента дебюта четвертого поколения Suzuki Jimny в 2018 году маленький внедорожник вдохновил несколько производителей создать пикапы на его основе, но ни одна из версий не была выпущена Suzuki.
За основу был взят пятидверный вариант Jimny, но колёсная база была удлинена. Задний свес получился значительно длиннее, чем у оригинального автомобиля. Однако это полностью уничтожает идею компактного внедорожника. Потому что длина пятидверного Jimny составляет 3 985 мм, что делает его короче многих небольших хэтчбеков.
Дизайн задней части кузова позаимствован у более крупного Jeep Gladiator, о чём свидетельствуют ярко выраженные задние фонари и задний бампер. Надпись Suzuki на задней двери расположена таким же образом, как и у автомобиля, которым вдохновлялся автор. Остальная часть кузова осталась практически без изменений, кроме небольших изменений в задних дверях, которые не мешают большим колёсным аркам и расширенным крыльям.
Если бы японский производитель собирался выпустить пикап Jimny с двойной кабиной, то ему понадобился бы более мощный силовой агрегат. Доступный в настоящее время 1,5-литровый бензиновый двигатель развивает мощность 103 л.с. и 134 Нм крутящего момента. Однако этого может не хватить для перевозки тяжёлых грузов. Следующий Suzuki Jimny должен появиться в этом году, что совпадет с распространением гибридных и электрических силовых агрегатов, по крайней мере, в Европе. Будет ли следующий Jimny более мощным или получит ли новый кузов или иной силовой агрегат, пока неизвестно.