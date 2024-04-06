Второе поколение Porsche Taycan построят на новой платформе

Следующее поколение электрического седана Porsche Taycan получит новую платформу из-за исчерпания возможностей прежней, а также увеличенный запас хода. Об этом сообщает carsales.com.au со ссылкой на главу отдела энергетических систем линейки Taycan Сару Разави.

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«Я думаю, мы проделали большую работу, чтобы действительно выжать из текущей платформы все, что можно. Вероятно, мы увидим эволюцию платформы», — приводит издание слова Разави.

По ее словам, также команда специалистов работает над увеличением запаса хода будущего Taycan, и рассматривает различные варианты аккумуляторов для будущего поколения Taycan, которые должны сочетать большой запас хода и возможность быстрой зарядки. При этом увеличивать массу батарей не планируется.

Porsche Taycan выпускается с 2019 года и недавно был обновлен — увеличился запас хода, скорость зарядки и мощность электродвигателей.