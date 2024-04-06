«Москвич» поднял цены на кроссоверы на фоне ажиотажного спроса

На официальном сайте марки появился обновлённый прайс-лист, который включает в себя автомобили и 2023, и 2024 года выпуска. «Прошлогодние» кроссоверы «Москвич 3» доступны по старым ценам, а за самые новые машины придётся доплатить от 64 до 99 тысяч рублей в зависимости от комплектации. Теперь базовый паркетник с «механикой» стоит 1 655 000 рублей, то есть прибавка составила 4,1%.

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В марте в России возник ажиотажный спрос на «Москвичи 3»: продажи взлетели на 200 процентов после того, как завод предложил на кроссоверы значительные скидки. Пока у дилеров остаются машины 2023 года выпуска, а удорожание «Москвичей» 2024 года выпуска в пределах инфляции. Больше всего прибавила топ-версия «Комфорт» с вариатором: переплатить придётся 99 тысяч рублей.

Лифтбеки «Москвич 6», выпущенные в 2024 году, в рублях пока не оценили. У дилеров достаточно машин 2023 года выпуска, ведь интерес к легковушкам умеренный: во второй декаде марта спрос на электромобили «Москвич 3e» взлетел вдвое, на бензиновые «Москвичи 3» — втрое, а количество покупателей «Москвичей 6» выросло всего на 24 процента. В госзакупках лифтбеки тоже пока встречаются нечасто.

В ближайшее время «Москвич» планирует перейти к мелкоузловой сборке кроссоверов. Повышение уровня локализации производства позволит снизить издержки и сдержать рост цен. Также в планах столичного завода добавить в гамму ещё одну модель — «Москвич 5». Тестовое производство уже ведётся, а старт продаж запланирован на первую половину 2024 года.