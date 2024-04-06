Гибридная Toyota Corolla получила драйверскую версию Active Sport

В апреле текущего года официально была представлена гибридная версия Toyota Corolla Active Sport.

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Toyota Corolla в исполнении Active Sport выпускается в двух типах кузова, это седан и универсал. Стоимость комплектации Active Sport оценивается в 1 900 000 рублей. Несмотря на полученную прибавку к названию Active Sport, автомобиль комплектуется стандартным для Toyota Corolla двигателем внутреннего сгорания. Новшества затронули только подвеску, она стала спортивной с измененными показателями пружин и новыми стабилизаторами поперечной устойчивости.

Toyota Corolla в комплектации Active Sport отличается от стандартной версии более агрессивной внешностью, видоизмененным бампером, накладками на пороги, выполненными в черном глянцевом исполнении, а также 17-дюймовыми колесными дисками. Кузов Toyota Corolla Active Sport может быть окрашен в три цвета, это черный, белый и серый.

Новая комплектация отличается от базовой спортивными передними креслами с боковой поддержкой, текстильными оригинальными ковриками и алюминиевыми накладками на педали.

Toyota Corolla Active Sport комплектуется гибридной силовой установкой, суммарная мощность которой выдает 140 лошадиных сил. Силовая установка состоит из 1,8-литрового бензинового мотора, мощностью 98 лошадиных и электромотора. В полноприводной версии максимальная мощность увеличена на 41 лошадиную силу благодаря второму электромотору, который устанавливается на заднюю ось. Максимальная скорость заявлена на уровне 185 км/час, а расход топлива на сто километров пути не превышает 6,3 литра в смешанном режиме.

Переднеприводная версия Toyota Corolla Active Sport оценивается в 1 900 000 рублей, полноприводная же предлагается покупателям по цене от 2 100 000 рублей.

Новая версия Toyota Corolla была выпущена с целью расширения предлагаемого модельного ряда японского автопроизводителя.