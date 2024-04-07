В России сильно подешевели бизнес-седаны и кроссоверы Chery

Китайская марка обновила прайс-листы, скорректировав цены на автомобили 2023 и 2024 годов выпуска. Больше всего сэкономить удастся при покупке «прошлогодних» бизнес-седанов Arrizo 8: прямая выгода составляет 460 тысяч рублей, причём речь идёт об уменьшении цен без всяких оговорок. Кроссоверы Chery тоже приблизились к покупателям: дисконт составит от 120 до 330 тысяч рублей.

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В реальности скидка на Chery Arrizo 8 меньше, ведь в середине марта на седаны действовала «прямая выгода» в размере 250 тысяч рублей, а теперь изменён прайс-лист, и дисконт увеличился до 460 тысяч рублей. Базовая четырёхдверка 2023 года выпуска стоит 2 950 000 рублей, за топ-версию придётся выложить 3 100 000 рублей. С момента начала продаж в июне прошлого года Arrizo 8 подешевел на 450 тысяч рублей!

Скидки на кроссоверы не столь весомы. «Обычный» Tiggo 8 подешевел на 180 тысяч рублей до 2 550 000 рублей (хотя по сравнению с мартом выгода составляет 80 тысяч рублей), а при покупке Tiggo 8 Pro Max удастся сэкономить от 181 до 260 тысяч рублей в зависимости от комплектации. В обоих случаях речь идёт о машинах 2023 года выпуска.

«Младший» Tiggo 7 Pro Max бывает с дисконтом даже 2024 года выпуска: относительно «прошлогодних» полноприводных кроссоверов в тех же комплектациях цены снизились на 120-330 тысяч рублей. Однако базовой связки турбомотора 1.5 и вариатора у такой «семёрки» больше нет, поэтому стартовая цена выросла.

На прошлой неделе стало известно, что бизнес-седаны Chery закупила Росгвардия. В Москве замечены несколько Arrizo 8 с цветографическими схемами силовой структуры и соответствующей спецсерией номеров. Сколько именно китайских четырёхдверок появилось в автопарке Росгвардии доподлинно неизвестно.