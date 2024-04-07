Рестайлинговый универсал Suzuki Swace получил больше опций за меньшую сумму

Suzuki презентовала обновленную версию Suzuki Swace на 2024 год, привнося в автомобильный рынок свежие нотки. Этот гибридный модельный ряд отличается не только обновленными дизайном и функционалом, но и стал более доступным благодаря ревизии цен. Для 2024 модельного года Swace будет доступен в двух вариантах комплектаций: стартовой Select и продвинутой Style.

Понижение цены на стартовую комплектацию на 900 евро (около 90 тыс. рублей) делает этот вариант более привлекательным для покупателей, с начальной ценой в 35 295 евро (около 3,5 млн рублей). Модель Style также получила снижение цены на 250 евро (25 тыс. рублей), что устанавливает ее стоимость в 37 945 евро (приблизительно 3,8 млн рублей), пишет SPEEDME.RU.

Вопреки снижению цен, уровень оснащения Suzuki Swace остается на высоте. Модель продолжает предлагать отличный комфорт и передовые технологии. Комплектация Select включает в себя 7-дюймовый экран приборной панели и 8-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы. Между тем, комплектация Style была дополнительно усовершенствована: теперь она оснащена полностью цифровой приборной панелью диагональю 12,3 дюйма и обновленной мультимедийной системой с 10,5-дюймовым экраном и встроенной навигацией, чего раньше не было в Swace.

Эти обновления подчеркивают статус Suzuki Swace как одного из наиболее инновационных и доступных гибридных автомобилей на рынке, предлагая владельцам экономию топлива, надежность и улучшенный уровень комфорта и удобства. Suzuki сохраняет свою философию предложения высококачественной продукции по конкурентной цене, делая обновленный Swace выгодным выбором в своем классе.