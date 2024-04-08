Согласно отчету Reuters, Tesla закрыла проект по созданию Tesla Model 2/Model Q, который должен стать самым доступным электрокаром в линейке марки. Илон Маск заявляет, что Reuters "снова лжет".

Причинами отказа от планов по выпуску самой доступной Tesla называют агрессивную политику китайских производителей электрокаров: в КНР делают дешевые авто, и делают это достаточно быстро. Другими словами, Tesla могла испугаться не успеть за конкурентами. Второй момент: китайские автопроизводители объявили Tesla ценовую войну.

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Источник агентства сообщил, что сотрудникам Tesla было рекомендовано не сообщать об остановке программы поставщикам. По другим данным, Tesla переключится с разработки Model 2 на роботакси, видя его более перспективным.