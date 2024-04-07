В России появились новые Honda CR-V по цене от 3,4 млн рублей

В России появились новые Honda CR-V. Цена данных кроссоверов шестого поколения начинается с 3,4 млн рублей. Об этом сообщили «EKUZBASS».

«Стоимость этого компактного кроссовера приятно удивляет покупателей, начиная от 3,4 миллионов рублей», — передало сетевое издание.

Там же сообщили, что цены обусловлены прямой зависимостью от курса валюты к рублю, на момент покупки.

Цены на Honda CR-V варьируются в зависимости от их характеристик. Но в основном стоимость автомобилей варьируется от 3,4 млн рублей до 3,7 млн рублей.