Объявлены цены на новый доступный кроссовер Li Auto L6

Журналисты разузнали подробности о пятой модели в портфолио Ли Сяна. Среднеразмерный кроссовер L6 будет представлять собой упрощенный Li Auto L7. Конкурентами считают гибриды AITO M7, Mercedes-Benz GLC 300 L, а также электрокар Tesla Model Y. При этом L6 окажется дешевле одноклассников: «средняя» версия Pro будет стоить 259 800 юаней, за топ-комплектацию Max придётся выложить 289 800 юаней.

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Стоит ли покупать Li L7?

Ожидается, что Li Auto L6 будет доступен в трёх вариантах сборки, но базовой версии Air на старте продаж не будет. Впрочем, начальная цена 260 тысяч юаней (36,6 тысячи долларов) означает, что «шестёрка» окажется на 14 процентов дешевле «семёрки». По дизайну кроссоверы Ли Сяна очень близки, но L6 окажется самым компактным: длина составит 4925 миллиметров, колёсная база — 2920 миллиметров.

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Благодаря утечке можно сделать вывод, что салон «шестёрки» нарисован по тем же лекалам, что и у «старших» моделей. Пара 15,7-дюймовых тачскринов по центру и перед передним пассажиром приятно удивят цветопередачей и разрешением. Как можно судить по сводной таблице, по графике и аудиоподготовке Li Auto нет равных, также сильной стороной является запас хода до 1390 километров (CLTC).

Ожидается, что «шестёрка» унаследует у соплатформенных моделей силовую установку с парой электродвигателей и 1,5-литровым бензин-генератором. Мощность системы пока не названа. По предварительным данным, сэкономить удастся за счёт ставки на литий-железо-фосфатную батарею, отсутствию пневмоподвески и упрощению информационно-развлекательного комплекса.

Пресс-служба Li Auto утечку прайс-листа не подтверждает: в компании ответили, что «все ценовые спекуляции являются ложью» и предложили следить за обновлениями. Впрочем, ранее вице-президент Li Auto подтвердил, что L6 будет стоить в пределах 250-300 тысяч юаней, а старт продаж ожидается во втором квартале. Скорее всего заявки начнут принимать на автосалоне в Пекине в конце апреля.