У дилеров "АвтоВАЗа" появились универсалы Lada Granta в спецверсии Quest

Российской автопроизводитель «АвтоВАЗ» начал отправлять своим дилерами первые экземпляры Lada Granta в специальном исполнении Quest. Об этом сообщает паблик «Нетипичный АвтоВАЗ» в социальной сети «ВКонтакте».

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В этом месяце предприятие планирует выпустить 900 таких автомобилей. Отмечается, что в следующий раз «АвтоВАЗ» планирует вернуться к теме универсалов семейства Lada Granta в июне 2024 года.

Автомобиль оснащается 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 90 и 106 л.с. Коробка передач — пятиступенчатая механическая.

В версию Lada Granta Quest входят две подушки безопасности, парктроник, кондиционер, электрообогреваемые наружные зеркала с электроприводом, электрообогрев лобового стекла и другие опции.