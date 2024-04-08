Глава Mercedes-Benz протестировал электрический G-Class на льду

Mercedes-Benz G-Class выпускается с 1979 года и фактически единственную смену поколений модель пережила в 2018 году. На грядущий 2024-й запланирована революция в истории «Гелендвагена». Модель Mercedes-Benz EQG, которая пополнит фирменное EQ-семейство гибридов и электромобилей, станет серийным вариантом культового внедорожника с электрической силовой установкой. Одним из первых за руль новинки сел глава немецкого автопроизводителя Ола Каллениус.

Председатель правления Mercedes-Benz Group Ола Каллениус сел за руль закамуфлированного прототипа в Швеции. Топ-менеджер получил возможность обкатать предсерийный EQG на снежно-ледовой тестовой трассе, где инженеры компании занимаются финальной доводкой ездовых повадок автомобиля и проверкой всех его систем в условиях пониженных температур.

Даже после цикла роликов, включая сюжет с участием Олы Каллениуса, никакой официальной информации об электрическом Mercedes-Benz G-Class нет. На тизерах даже не показан интерьер новинки и до сих пор не озвучена и дата премьеры новинки, хотя очевидно, что с учётом частоты выхода тизеров она должна случиться уже в ближайшие месяцы — или даже недели.