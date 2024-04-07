Сальдо заявил о замене 80 дорожных знаков на украинском языке на Херсонщине

Специалисты "Херсон Автодора" в 2024 году планируют заменить в регионе 80 дорожных знаков на украинском языке. Об этом ТАСС сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"Мы постоянно проводим работу по замене дорожных знаков и других средств наружной информации и рекламы на имеющие надписи на русском языке. Так, в 2023 году дорожные знаки на украинском языке, обозначающие начало и конец населенных пунктов, заменены в полном объеме на знаки на русском. В 2024 году ГБУ "Херсон Автодор" планирует заменить еще 80 знаков дорожного ориентирования с надписями на украинском языке", - сказал он.

Сальдо добавил, что в нынешнем году в регионе также будут демонтированы 1 584 украинских дорожных знака без надписей. На их место установят таблички национального стандарта Российской Федерации.