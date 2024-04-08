Одной из главных и самых ожидаемых премьер 2024 года будет новое поколение «заряженной» модели BMW M5, причём вместе с привычным седаном к дебюту готовится и третий в истории BMW M5 Touring. Вслед за тизерами немецкий автопроизводитель расщедрился на официальные видеоролики, в которых продемонстрировал предсерийные экземпляры новинки в ходе заводских испытаний на дорогах общего пользования и полигоне. Ролики с тестов превратят в целый сериал, готовящий фанатов к премьере.

BMW недавно официально подтвердила, что новый M5 сможет ездить исключительно на электротяге за счёт гибридной силовой установки. Предсерийные прототипы хоть и собраны на заводе, но пока далеки от финальных спецификаций.

В ходе ездовых испытаний закамуфлированные образцы новинок проехали своим ходом из Германии за Полярный круг в Швецию, пройдя по пути из Мюнхена в Арьеплуг проверку на дорогах общего пользования. А затем на льду и снегу полигона инженеры приступили к проверке работы всех систем автомобилей и поиску окончательных настроек.