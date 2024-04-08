Lamborghini показала эксклюзивный суперкар Revuelto

Весной 2023 года компания Lamborghini представила преемника суперкара Aventador — новым флагманом итальянской марки стал первый в её истории серийный гибрид Revuelto, оснащённый двигателем V12 и сразу тремя электромоторами. В рамках специального мероприятия Lamborghini Arena весной 2024 года компания показала особый Revuelto, созданный специалистами придворного отделения Ad Personam. Отличительными чертами автомобиля стали оформление кузова и салона.

© Motor.ru

Суперкар окрашен в серый цвет Grigio Hati, который дополняют акценты зелёного цвета Verde Scandal и тормозные суппорта ярко-зелёного оттенка Verde Chiaro. Капот украшен полосами чёрного цвета Nero Noctis, а антикрыло украшено триколором в цветах национального флага Италии. Часть кузовных элементов сделана из неокрашенного углепластика, а легкосплавные диски выполнены в глянцевом чёрном цвете Altanero.

Чёрные спортивные сиденья оттенка Nero Ade с прострочкой и окантовкой оттенка Verde Scandal — того же цвета, что и логотипы Lamborghini, вышитые на подголовниках. Панели переборки украшена изображением карты трассы «Имола», надписью «Lamborghini Arena 2024» белого цвета Bianco Leda и зонами вылета зелёного цвета Verde Scandal. Эксклюзивными также являются декоративные пластины из углеродного волокна с логотипами «Lamborghini Arena 2024» и «Ad Personam» по краям приборной панели.

© Lamborghini

© Lamborghini

© Lamborghini

© Lamborghini

© Lamborghini

© Lamborghini

© Lamborghini

© Lamborghini

© Lamborghini

© Lamborghini

© Lamborghini

Технически суперкар не изменился, сохранив 6,5-литровый атмосферный V12 от Lamborghini Aventador с тремя электромоторами, которые в сумме дают 1015 лошадиных сил. Коробка передач — двухвальная 8-ступенчатая роботизированная трансмиссия с двумя мокрыми сцеплениями. Привод полный, причем передние колеса крутят электромоторы.