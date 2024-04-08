На конвейере АвтоВАЗа впервые появилась Lada Iskra

Портал «Лада.онлайн» утверждает, что новый «бюджетник» замечен на линии Granta в Тольятти. Пока Волжский завод на ранней стадии организации сборочного процесса: кузова автомобилей прогоняют по конвейеру для отладки необходимых операций и обучения персонала. Задействованы те работники, которых готовят к производству новой модели. Предсерийные Lada Iskra сойдут с конвейера в июле; клиентских машин придётся ждать до января.

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Инсайдеры отмечают, что до недавнего времени прототипы Lada Iskra изготавливались вручную, в корпусе научно-технического центра стапельным способом. Теперь завод постепенно осваивает конвейерную сборку. Начали с прогонки кузовов с укладкой проводки, элементов шумо- и виброизоляции. Фотографий процесса по понятным причинам нет, ведь до презентации два месяца.

Внешность Lada Iskra не секрет благодаря патентным изображениям, а снимки салона и подробности о технике появились ещё раньше. Ожидается, что семейство «бюджетников» будет состоять из седана, универсала и кросс-универсала, а основой послужит «импортозамещённая» французская платформа CMF-B-LS с поперечным расположением двигателя.

Презентация Lada Iskra состоится в июне на Петербургском международном экономическом форуме. Год назад на этом же мероприятии АвтоВАЗ показал удлинённую Vesta NG — представительский седан Aura для госзакупок и чиновников. Серийная сборка «Ауры» начнётся осенью, но у одного из губернаторов такая машина уже есть.