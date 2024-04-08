Geely начала продажи коммерческих фургонов Farizon Van

В Китае состоялась презентация Farizon Van — электрических моделей коммерческого сегмента. Суббренд Farizon принадлежит Geely, а в основе фургонов и минивэнов платформа-скейтборд Supervan (SEA-Commercial), которая технически близка к архитектуре электромобилей Zeekr. Базовый цельнометаллический трёхместный фургон удивил ценой: всего 128 800 юаней (18 тысяч долларов)!

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Компания Farizon не балует покупателей фотографиями, но секрета нет: к заказу доступны фургоны с низкой (1980 мм) и высокой (2500 мм) крышей, стандартным (4990 мм) и растянутым (5490 мм) кузовом. Также в каталоге есть пассажирские версии с шестью, семью и девятью местами. Микроавтобус стоит от 156 800 юаней (22 тысячи долларов), а за самый роскошный кемпер X-Van придётся выложить 388 800 юаней (55 тысяч долларов).

© Farizon

Выбирать технику пока не приходится: у всех однообъёмников задний привод, единственный 272-сильный (343 Нм) электродвигатель, а под полом может быть установлена батарея на 80 или 106 киловатт-часов. Запас хода достигает 560 километров, а при идеальном сценарии расход электроэнергии не превысит 17,1 киловатт-часа на 100 километров. От «суперчарджера» можно подзарядиться за 20 минут, пополнив запас хода на 300 километров.

© Farizon

Кабина очень достойная для коммерческого транспорта. В кабине есть 12,3-дюймовый тачскрин, мультируль, виртуальная приборная панель, предусмотрен адаптивный круиз-контроль, система кругового обзора, есть обновления «по воздуху» и камера слежения за состоянием водителя. В будущем у Farizon Van появятся модификации с передним или полным приводом. Главная «фишка» кузова — отсутствие центральной стойки, благодаря чему длина бокового проёма составляет 2,1 метра!

Новый электрофургон Geely впечатлил низким коэффициентом аэродинамического сопротивления Сх = 0,29 и радиусом разворота 5,8 метра. Но основным преимуществом должна быть цена: Farizon Van стоит сравнимо с дизельными фургонами! Например, знакомый россиянам JAC Sunray (превратившийся в Sollers Atlant) в Поднебесной стоит от 125 800 юаней, то есть разница не превышает 2,5 процента.