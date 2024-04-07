В МВД обратились с просьбой к водителям в Подмосковье

МВД просит водителей предоставить записи видеорегистраторов, сделанные в городском округе Черноголовка Московской области, для задержания подозреваемого в нападении на сотрудников полиции, в результате которого один погиб, еще один тяжело ранен. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«С целью содействия оперативно-разыскным мероприятиям по задержанию подозреваемого в убийстве полицейского сотрудники МУ МВД России «Щелковское» просят водителей автомобилей, оборудованных видеорегистраторами, которые 7 апреля в период времени с 14:39 до 15:30 находились на участке дороги от города Черноголовка до дер. Ботово и в обратном направлении, предоставить свои видеозаписи», – написала Ирина Волк.

Она добавила, что при наличии информации следует обращаться по телефону дежурной части МУ МВД России «Щелковское» 8-496-566-97-03 или 112.