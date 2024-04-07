Съезд с трассы М-10 перекрыли для поимки подозреваемого в убийстве полицейского

Правоохранители перекрыли съезды с трассы М-10 на М-11 в Московской области из-за введенного в регионе плана «Сирена». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, убийца полицейского в Ногинском районе Подмосковья пытается уехать на мотоцикле в сторону Санкт-Петербурга. Отмечается, что правоохранители попросили всех водителей, которые были сегодня в городском округе Черноголовка, прислать им записи с видеорегистраторов.

Кроме того, как сообщает Telegram-канал «112», дороги перекрывают не только в Подмосковье, но также в других регионах, в том числе в Тверской области. Из-за этого в регионе образуются пробки. Также продолжает действовать план «Перехват» от Москвы до Серпухова.

Стало известно, куда направляется напавший на полицейского в Подмосковье

В воскресенье 7 апреля неизвестные напали на полицейских в Подмосковье. Одного из пострадавших в результате нападения сотрудника правоохранительных органов не удалось спасти, второй на данный момент находится в реанимации.